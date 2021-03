Voglia di vincere

Un milione e 340mila imprese guidate da donne. Queste imprese, che sono il 22 per cento del totale, negli ultimi 5 anni sono cresciute a un ritmo molto più intenso di quelle maschili: +2,9 per cento contro +0,3 per cento». Ecco quanto emerge dal Quarto rapporto sull’imprenditoria femminile, realizzato da Unioncamere sui dati del 2019. Vuol dire che le ditte condotte dalle donne sono aumentate di 38 mila, più del triplo di quelle maschili. In pratica, grazie alle donne che vi hanno contribuito per il 75 per cento, le imprese italiane sono cresciute di oltre 50 mila unità.

In soldoni: se nel 2014, in Italia, una attività economica su cinque era condotta da una donna, cinque anni dopo quasi una su quattro è a conduzione femminile. Ora, potremmo dire che – in Italia – le capitane d’industria fanno faville. Ma è così? Una riflessione che tornerebbe di grande utilità anche agli amministratori settimesi che guardano alla microimpresa – concentrata nei servizi e nel commercio di prossimità – con grandi aspettative, per realizzare gli obiettivi di riqualificazione del centro storico e di sostenibilità ambientale cittadina.

Torniamo a bomba. Secondo Unioncamere, «le imprese di donne stanno crescendo soprattutto in settori più innovativi e con una intensità maggiore di quelle maschili, anche se ancora fortemente concentrate nei settori più tradizionali». Infatti l’iniziativa femminile si caratterizza per una maggiore presenza nel settore dei servizi, dove operano circa i due terzi delle aziende di piccola dimensione e ditte individuali: 97 ditte su 100 guidate da donne non vanno oltre i nove addetti, un dato sostanzialmente analogo a quello del 2014 rispetto al quale, comunque, si osserva un incremento di attività medio-grandi (con oltre 50 addetti) e un incremento delle società di capitali a guida femminile.

Perché le donne «fanno impresa»? Perché subentrano in un’azienda familiare (salvaguardando così il bagaglio di conoscenze), per mettere a valore le proprie competenze ed esperienze professionali, ma anche per la voglia di successo personale ed economico, a testimonianza di come, oggi, nell’intrapresa femminile vi siano forti motivazioni e volontà di crescere, rispetto alla più tradizionale ragione di autoimpiego (trovare un primo/nuovo lavoro).

Una volta diventate capitane, quali sono le difficoltà più rilevanti per le imprenditrici? Anzitutto il credito: le banche chiedono alle aziende femminili maggiori garanzie reali, di terzi, di solidità finanziaria e di crescita economica. Seguono l’eccessiva pressione fiscale, la concorrenza sleale, l’onerosità del costo del lavoro, la complessità del mercato.

In sostanza, l’attività economica femminile, pur tendendo a una forte valorizzazione delle competenze e nonostante le giovani abbiano meno problemi con la competizione, sembra meno attrezzata ad affrontare le nuove sfide.

Suggerirei di fare tesoro di queste indicazioni, anche argomento di un recente incontro promosso dalla Consulta femminile della Città di Torino, magari dedicando una sessione di lavoro del Forum Donne settimese allo studio e alle modalità per sostenere il «fare impresa» femminile.

