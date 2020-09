Giocare al Golf Club Garlenda, situato nella valle del Lerrone, una delle più suggestive e pittoresche dell’entroterra ligure, è sempre un piacere e farlo per la nona tappa del Vivigolf Tour 2020 è un ulteriore motivo di soddisfazione. Perché l’avvincente circuito golfistico amatoriale piemontese, dopo aver valicato i confini regionali una prima volta il 12 luglio scorso per far visita al Golf Club del Cervino, in Valle d’Aosta, in questa occasione si è spinto oltre, recandosi domenica 13 settembre in Liguria, grazie al supporto degli sponsor Tempocasa Andora, Lavazza e Gelato Pagliero. Gli antichi ulivi e le pinete del percorso ligure hanno riparato dal sole i 90 golfisti in gara, tutti soddisfatti a fine giornata per le belle emozioni vissute sui green. C’è chi ha esultato e chi poteva fare di più, ma tutti sono stati felici di affrontare le insidie delle curatissime 18 buche del Golf Club Garlenda e il libro sui 50 anni del circolo regalato dal presidente Carlo Marangoni al presidente del Golf Club Settimo Simone Bressan e agli organizzatori del Vivigolf Tour ha reso ancor più memorabile questa trasferta. Per il circolo settimese, in evidenza in terra ligure Flavio Audino, primo netto di terza categoria con 44 punti. A premio anche Claudio Michele Russi, terzo netto di seconda categoria con 36 punti, e Daniele Rubello, terzo netto di terza categoria con 35 punti.

Giovedì 17 settembre, si torna in Piemonte per l’appuntamento infrasettimanale al Golf Club La Margherita, circolo che il 20 giugno scorso ha ospitato la tappa inaugurale dell’edizione 2020 del Vivigolf Tour.

