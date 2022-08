Sabato 6 Agosto, una serata dedicata all’osservazione delle stelle e alla convivialità, in località Baite Cima: da Viù in auto o in bicicletta alla frazione Balma quindi su sterrato, oppure escursione a piedi dai Tornetti, guidata dal CAI; per il ritorno è necessaria la pila frontale o una torcia elettrica.

Si comincerà con una spaghettata per poi lasciarsi accompagnare dalla musica, in attesa che spuntino le stelle e che il gruppo astrofili ne guidi l’osservazione.

La serata si svolge all’insegna della semplicità, in stretto contatto con la natura, in un luogo che offre un panorama mozza fiato e un bassissimo inquinamento luminoso. Consigliati scarponcini e un buon maglione!

Info: 0123696101

