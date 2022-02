VIU’. È stato pubblicato, proprio in questi giorni, il nuovo volume del cav. Alessandro Mella dedicato ad un tema poco noto. Il titolo, infatti, è “Il problema del sistema soccorso nell’Italia postunitaria e giolittiana”. Tra la fine dell’ottocento e gli anni venti del novecento, in Italia, furono numerose le situazioni emergenziali e calamitose che misero a dura prova il Regio Esercito, i Reali Carabinieri, la Croce Rossa, i Civici Pompieri e così via.

Inondazioni, crolli, terremoti e diversi altri gravi sinistri furono portatori di un costante dibattito sulle carenze e le limitazioni del Sistema Soccorso [...]