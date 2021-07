Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VIÙ. Andrà in scena sabato 31 luglio alle 21.30 a Viù, al Teatro di Bertesseno, lo spettacolo “Soldato Mulo va alla guerra” della compagnia “Teatro degli acerbi” con Massimo Barbero, testo e regia di Patrizia Camatel. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Lo spettacolo della montagna” organizzato da Onda Teatro che da diversi anni promuove stage teatrali a Bertesseno durante tutto l’anno.

A chiusura dell’anno scolastico la compagnia aveva anche offerto uno spettacolo gratuito alle scuole elementari di Viù, il 7 giugno. La rassegna, giunta alla sua 26esima edizione, arriva per la prima volta nelle Valli di Lanzo. “Lo spettacolo della montagna” è infatti una tradizione per il territorio della Valle di Susa. Dall’edizione 2020, l’iniziativa che da 25 anni raggiunge e coinvolge il pubblico dei comuni e delle borgate montane, si rinnova e si declina al plurale e anche quest’anno sta guardando alle montagne del Piemonte con lo spirito di favorire l’incontro di pubblici diversi e lo scambio culturale.

Lo scopo è quello di offrire un progetto artistico di rilevante interesse culturale in territori montani con eventi teatrali e culturali, programmati nei siti d’arte e nei parchi naturalistici, nei cortili delle Caseforti, nelle piazze dei centri storici e in luoghi spesso poco conosciuti dagli stessi abitanti, che ne valorizzano la bellezza e l’importanza storica e sociale. La rassegna, che ha preso il via il 27 giugno, si concluderà il 14 agosto.

