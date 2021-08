Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VIÙ. Dopo le molte difficoltà dovute alla pandemia anche la cultura tenta di ripartire. “Non è facile la ripartenza – spiegano dai Caffè Culturali Viù – Molti autori sono in coda e giustamente hanno desiderio di presentare le loro opere dopo mesi di rinvii e ritardi. Cercheremo progressivamente di accontentare tutti”. Dopo mesi di interruzione non è semplice.

«Tuttavia – spiegano – occorrono coraggio, prudenza ma anche speranza”. Ed infatti sabato 7 agosto, alle 17.30, verrà presentato il volume di Anna Maria Riva, viucese, autrice di poesie. Il volume dal titolo “Fiocchi di neve”, edito con Primalpe, è di recente pubblicazione. Scrive Lino Fogliato: «L’autrice Anna Maria Riva mette in versi le sue emozioni, le sensazioni, le persone amiche o di famiglia, accanto a personaggi illustri (…). Il risultato è che il libro si legge tutto d’un fiato (…).

La varietà delle tematiche non lascia spazio alla noia, ma insiste a continuare la lettura per incontrare una nuova sorpresa». Intervisteranno l’autrice, il vicesindaco Alberto Guerci e lo scrittore e divulgatore storico Alessandro Mella.

L’incontro si terrà presso il Caffè Rocciamelone che, da anni, ospita questi eventi ed a cui va un affettuoso ringraziamento per la disponibilità e collaborazione. In base alle norme recentemente approvate dal Consiglio dei Ministri, e per la sicurezza di tutti nonché nel rispetto dei gestori del locale, i partecipanti dovranno disporre del Green Pass.

