Prima il canto popolare, protagonista il 25 settembre a Viù. Poi la musica strumentale, il 7 novembre. E ora, a dicembre, l’inedita versione “online”. Continua a crescere Viuleta, la rassegna di canto spontaneo e musica dell’arco alpino che riscuote sempre più successo di evento in evento.

A dicembre gli eventi online saranno tre e partiranno martedì 14 dicembre. Si tratta di una conferenza, un film-documentario e un laboratorio di canto che saranno disponibili e in diretta esclusivamente tramite internet. Il tutto per approfondire e divulgare alcuni aspetti inerenti il canto spontaneo e la musica strumentale alpina offrendo la possibilità di partecipazione a un pubblico più ampio.

Si comincia appunto martedì 14 dicembre con la conferenza “Il canto che non muore – Ricerca sul campo, archivi sonori e pratica odierna del canto di tradizione orale”.

Si tratta in realtà non di una vera e propria conferenza ma di un dialogo tra il professor Franco Castelli, ricercatore e studioso che dirige il Centro di cultura popolare «G. Ferraro» all’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria (Isral) ed è direttore del CREO (Centro Ricerca Etnomusica e Oralità) di Torino e Flavio Giacchero, etnomusicologo, archivista, musicista e direttore artistico della rassegna Viuleta.

E’ previsto un intervento di Emilio Jona, studioso di cultura popolare, autore di poesie, romanzi, racconti, saggi, libretti d’opera e canzoni. Emilio Jona è stato tra i creatori nel 1958 di “Cantacronache”, movimento che ha segnato la nascita della canzone d’autore in Italia. Ha svolto una lunga attività di ricerca sul campo di carattere etnomusicologica, storica, politica e sociale, in particolare sul canto di tradizione orale a cui è seguita, a livello scientifico, la pubblicazione di numerosi saggi e dischi, e, a livello espressivo, la realizzazione di opere radiofoniche e di testi per un teatro popolare radicato nel territorio. L’incontro è in collaborazione con il CREO.

Giovedì 16 dicembre verrà trasmesso il film documentario: “Il soun amis / Il suono amico. Una tradizione musicale delle Alpi occidentali, Valli di Lanzo” di Flavio Giacchero e Luca Percivalle.

Da una ricerca antropologica sul campo filmata tra il 2011 e il 2015, gli autori documentano le caratteristiche di una specifica tradizione musicale legata indissolubilmente al contesto sociale. Il tutto immerso nel mondo dell’oralità e della quotidianità, in un tempo reale e immaginario, pubblico e privato, scandito da feste e riti di una società sopravvissuta alla globalizzazione. Precederà la proiezione una presentazione in diretta degli autori.

Martedì 21 dicembre sarà proposto un laboratorio di canto spontaneo, “Dalla prassi polivocale e polifonica delle Alpi occidentali al canto creativo e all’improvvisazione“. Il repertorio e i generi musicali, la struttura, le regole armoniche, l’interpretazione, l’uso corretto della voce nel canto di tradizione orale, ma anche la cultura del canto, il suo contesto e i paesaggi sonori. Un laboratorio propedeutico aperto a tutte le età e a tutti i livelli di esperienza con il canto principalmente in lingua minoritaria francoprovenzale e occitana ma anche italiano e piemontese. Con Pierluigi Ubaudi e Marzia Rey del collettivo artistico Blu L’azard.

Tutti gli appuntamenti saranno in fascia oraria serale, dalle 21:00 circa, sulla piattaforma Zoom. Verranno comunicate maggiori informazioni e indicati i link di accesso sulla pagina facebook https://www.facebook.com/RassegnaViuleta (con relative pagine per i singoli eventi) e sul sito web del Comune di Viù.

La rassegna è stata pensata e voluta dall’amministrazione comunale di Viù con la direzione artistica affidata a Flavio Giacchero, in collaborazione con l’Unione Montana Alpi Graie e patrocinata dalla Società Storica delle Valli di Lanzo.

Commenti