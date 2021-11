Torna la Viuleta, ma in altra veste. Dopo il successo della rassegna di canto spontaneo andata in scena a settembre, alla sua seconda edizione, il Comune di Viù con la direzione artistica dell’etnomusicologo Flavio Giacchero, la collaborazione della Pro Loco, dell’Unione Montana Alpi Graie e il patrocinio della Società Storica delle Valli di Lanzo daranno vita ad un secondo appuntamento a novembre. Si tratta di Viuleta-Soun, una rassegna dedicata alla musica strumentale spontanea dell’arco alpino. Soun da suono in francoprovenzale, la minoranza lingustica storica locale.

In questo modo la Viuleta accoglie e propone le principali espressioni sonore della cultura alpina e in particolare delle Valli di Lanzo. L’evento è previsto per domenica 7 novembre, sempre a Viù, in concomitanza con la Fiera di san Martino, data che nel calendario del mondo contadino riveste un significato particolarmente importante.

Anche in questo caso, come per la rassegna di canto, i gruppi selezionati sono chiamati su invito e dotati di una postazione fissa in cui è il pubblico, fornito di una mappa, a muoversi per scoprire i vari gruppi con le proprie sonorità. La rassegna di musica strumentale si differenzia da quella del canto per il fatto di svolgersi di giorno, invece che la notte, e i gruppi sono posizionati in esterno nelle piazze e nelle contrade del paese invece che presso i locali pubblici.

In questa prima edizione sono sette i gruppi invitati, provenienti dalle Valli di Lanzo, dalle Valli cuneesi, dalla Valle Sesia e dalla Valle d’Aosta.

«Il canto e la musica strumentale, nella cultura alpina, rappresentano due forme dello stesso linguaggio, due espressioni musicali che condividono strutture musicali e ambiente sociale – commenta il sindaco, Daniela Majrano -. Una polifonia con precise prassi stilistiche che veicola un mondo sonoro che è innanzitutto un mondo sociale. Una sonorità che contribuisce a fare e mantenere comunità. Le peculiarità di questa cultura musicale in cui sono evidenti gli intrecci tra suono e società, tra regole musicali e comportamenti sociali, tra etica ed estetica sono ben descritte nel documentario di Flavio Giacchero e Luca Percivalle Lou soun amis – Il suono amico, frutto di una lunga ricerca sul campo nelle Valli di Lanzo i cui risultati sono stati pubblicati dalla Società Storica delle Valli di Lanzo nel saggio di Flavio Giacchero La tradizione musicale nelle Valli di Lanzo: il suono amico, in Pagine Nuove n°5 nel 2015. La spontaneità non è sinonimo di impreparazione musicale, ma di conoscenza in contemporanea del linguaggio musicale scritto e di quello orale. La musica che suonerà a Viù sarà la musica della festa, per un giorno Viù diventerà la via della musica e del ballo e risuonerà di questa antica prassi che è sempre contemporanea».

Il programma

Alle 11.30 è previsto un momento di incontro con i saluti istituzionali e la presentazione dei gruppi strumentali ospiti.

Dalle 14 alle 17 circa i gruppi suonano nelle postazioni fisse loro assegnate mentre per tutta la giornata ci sarà la mostra mercato di San Martino con prodotti tipici, artigianato e stand gastronomici a cura delle Pro Loco di Ceres, Germagnano, Mezzenile, Rubiana, Usseglio e Viù. Caldarroste e vin brulè a cura del Gruppo Alpini.

I gruppi strumentali presenti sono le formazioni tipiche a fiato delle Valli di Lanzo provenienti da Cantoira, Ceres, Mezzenile e Viù, l’ensemble violinistico delle valli cuneesi Viouloun D’Amoun, il gruppo Tribeba, dalla Valle Sesia e dal biellese, che veicola le sonorità dell’antico scacciapensieri alpino; il gruppo Blaskapelle, la musica delle popolazioni walser della Valle del Lys, Valle d’Aosta.

