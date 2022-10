VIU’ – CERES. Comunità energetiche: che fare? Chi volesse una risposta a questa domanda, potrebbe trovarla in due incontri, uno a Ceres e uno a Viù, che si svolgeranno rispettivamente il 21 e il 22 ottobre.

Si parte, per l’appunto, con Ceres, dove in sala consiliare gli esperti in materia racconteranno del progetto e dei suoi vantaggi.

Il Comune di Ceres, infatti, si è affidato da tempo ad Albatros, una società italiana di consulenza, con base nella provincia di Milano che si occupa di risparmio energetico e aiuta privati ed enti locali a sviluppare [...]