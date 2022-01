VIÙ. Livio Riva è mancato a 61 anni. Era una figura molto conosciuta a Viù, dotata di forti legami con la sua comunità di appartenenza e col suo territorio. Ha lavorato nelle istituzioni, prima cittadine, poi in quelle della Città Metropolitana, diventando però conosciuto anche per i rapporti che intesseva con le persone del suo territorio nella vita di tutti i giorni.

Margherita Micheletta, che conosceva Riva di persona, lo descrive come “una persona gioviale e allegra, si faceva in quattro per gli altri. È una gravissima perdita per Viù”.

Daniela Majrano, sindaco di Viù, lo ricorda altrettanto affettuosamente: “Livio era stato prima dipendente comunale e poi alla Città Metropolitana. Inoltre, era tra gli organizzatori degli eventi del Bob Kart a Viù, manifestazione importante per il nostro territorio. Era una persona conosciuta e stimata da tutti”.

