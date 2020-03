Vitello Tonnato tradizionale

Questa antica ricetta della tradizione piemontese è diventata un classico della cucina italiana. Un antipasto fresco e genuino che non può mancare sulla nostra tavola nelle grandi occasioni.

INGREDIENTI:

1 kg girello di vitello

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla

2 uova sode

200g di tonno sott’olio

4 filetti di acciughe sott’olio

1 limone

una manciata di capperi dissalati

Sale grosso q.b.

PROCEDIMENTO:

Preparare il brodo, lavare le verdure e disporle in un pentolone colmo d’acqua salata. Appena l’acqua bolle aggiungere il girello legato con spago in modo che durante la cottura non si deformi. Lasciare cuocere per un’ora circa poi scolarlo e lasciarlo riposare in frigorifero.

Per la salsa tonnata frullare le uova sode con il tonno, le acciughe e i capperi. Unire una tazzina di brodo di cottura del girello e un po’ di succo di limone e la vostra salsa sarà pronta. Affettare il girello e disporvi a vostro piacere la salsa e decorare con capperi.

