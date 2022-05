“Abbiamo tanti di quei progetti da farci girare la testa…”. Ci scherza su Beppe Babando, assessore ai lavori pubblici di Vistrorio. Ma ha anche ragione: da qualche tempo a questa parte, malgrado i tempi difficili della pandemia – ed anzi anche in parte grazie ai fondi arrivati dallo Stato per rimettere in tiro i bilanci comunali nel marasma del Covid – pullula di attività e di cantieri.

Primo fra tutti: l’Amministrazione vistroriese ha restituito ai cittadini un palazzo comunale come nuovo.