VISTRORIO. Ravetto Enri vince con il 55% dei voti

ELEZIONI VISTRORIO. Passaggio di testimone da Federico Steffenina, sindaco per 15 anni, al suo storico vicesindaco, Domenico Ravetto Enri, eletto con il 55% dei voti. Sono 173 i voti conquistati dalla sua lista, “Uniti per Vistrorio”.

Sono invece 85 i voti – 27,3% – per la lista “Insieme per Vistrorio” guidata dal consigliere d’opposizione uscente Marco Terzago.

La lista damanhuriana “Con te per il Paese”, guidata da Alberto Filetti ha preso 43 voti, fermandosi al 14%.

Per la minoranza, due seggi andranno ad “Insieme per Vistrorio” ed uno a “Con te per il Paese”, al candidato sindaco Filetti.

