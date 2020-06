VISTRORIO. Omicidio Moschini, il 2 luglio parte il processo

Inizierà il 2 luglio davanti al Gup di Ivrea, Marianna Tiseo, il processo a carico di Alberto Diatto, 61 anni, infermiere di Biella, accusato dell’omicidio di Roberto Moschini, 57 anni di Vistrorio, ucciso davanti a casa con un bastone di metallo al culmine di una lite.

Per l’accusa si è trattato di un omicidio aggravato dalla premeditazione. Ipotesi di reato che, se confermata dal giudice, non permetterà ai legati di Diatto di richiedere il rito abbreviato e lo sconto di un terzo della pena. Per i reati che prevedono fino all’ergastolo, infatti, con la nuova legge varata nel 2019, è escluso lo sconto della pena con il ricorso a riti alternativi.

