VISTRORIO. Omicidio Moschini, chiuse le indagini

La procura di Ivrea ha chiuso le indagini sull’omicidio di Roberto Moschini, il 57enne ucciso lo scorso 20 luglio davanti a casa, a Vistrorio. In carcere da allora, con l’accusa di omicidio premeditato c’è Alberto Diatto, un 60enne di Biella. Il caso rischia di fare giurisprudenza.

Diatto, infatti, con questa accusa, non può chiedere il rito abbreviato: una legge dell’aprile 2019 non permette questa soluzione per delitti che prevedono l’ergastolo. Per questo motivo se il Gip del tribunale di Ivrea dovesse confermare l’accusa i legali dell’uomo, accusato di avere ucciso Moschini con un punteruolo al culmine di un litigio, sono pronti a rivolgersi alla Corte Costituzionale sollevando una potenziale illegittimità relativa al divieto di accedere al rito abbreviato.

