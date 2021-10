La notizia era stata data con il rullo di tamburi: “In Valchiusella è arrivata la Fibra!”. Un servizio importante soprattutto visti i tempi. Il collaudo, infatti era stato fatto in pieno lockdown quando la possibilità di lavorare in smart working, per molti, corrispondeva proprio alla possibilità di avere una connessione veloce.

Ma è davvero così? La possibilità è davvero per tutti?

“No! – spiega l’ex sindaco di Vistrorio Federico Steffenina che ha vissuto in prima persona le difficoltà del nuovo collegamento -. La copertura risulta a macchia di leopardo e risultano raggiunti dal servizio solo i [...]