VISTRORIO. I tre candidati lanciano l’invito al voto

Ultimi giorni di campagna elettorale anche a Vistrorio dove i tre candidati lanciano il loro appello al voto ai oro concittadini.

DOMENICO RAVETTO ENRI

Facciamo appello ai Vistroriesi di andare al voto sapendo che sono molto attenti all’impegno che comporta amministrare il nostro paese e quindi nella scelta di chi li rappresenterà.

Siamo tutti di Vistrorio, ci abitiamo da sempre e quindi comprendiamo meglio i problemi della comunità perché li viviamo quotidianamente sulla nostra pelle; chiediamo quindi ai nostri elettori di scegliere la lista N.2 Uniti per Vistrorio.

MARCO TERZAGO

Il candidato di “Insieme per Vistrorio” ha condensato in poche parole l’obiettivo della sua lista: “Insieme per Vistrorio si impegnerà con passione per un miglioramento dei sevizi e delle infrastrutture”.

ALBERTO FILETTI

“Dobbiamo essere coraggiosi – dichiara il candidato di “Con te per il Paese” – coraggiosi e rompere la tradizione. Non è sbagliata, ma si può dare più energia, più spinta a questo paese.

Nel nostro programma ci sono dei punti che negli altri non vedo. Puntando su questi si può dare una svolta. Il modello è quello di Vidracco dove si fa più che altrove. E a dirlo non è la comunità damanhuriana, ma sono i valligiani”.

Commenti