Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VISTRORIO. Dopo la banca, sparisce anche il bancomat e il timore è che tutta l’economia locale possa risentirne.

“Una volta, chi veniva in banca, si fermava qui in paese a fare la spesa, a prendere un caffè. Quando la banca ha chiuso era rimasto il via vai di chi utilizzava lo sportello bancomat. Ma ora che ha chiuso anche quello in giro c’è sempre meno gente”.

Mani in tasca e sguardo rassegnato, Gino racconta [...]