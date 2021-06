Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Giovedì 8 Luglio alle 21.00, alla Canottieri Sirio di Ivrea, VIRGINIA TIRABOSCHI presenta “Libera” (edizioni Rubbettino) e ne parla con Luca Beatrice critico d’arte e giornalista

LIBERA. In questa autobiografia Virginia Tiraboschi ripercorre la sua vita, dalla solitudine patita durante l’infanzia al senso di esclusione dell’adolescenza, dalla giovanile attrazione per la poligamia al primo lavoro; dal breve esilio volontario a Malindi al matrimonio fallito; dall’ingresso al Senato al desiderio di restituzione per quanto la vita le ha dato. Un viaggio intimo che conferma che la più importante delle rivoluzioni è quella che inizia dentro di sé.

«Per una donna essere libera non significa soltanto battersi spesso contro un sistema di regole e consuetudini sociali radicate. Talvolta, come nel mio caso, è necessario anche riconoscere e andare oltre i propri vincoli emotivi e affettivi. Con ostinazione e determinazione. Perché, come ha scritto Simone de Beauvoir “Una donna libera è il contrario di una donna leggera”».

VIRGINIA TIRABOSCHI, nasce a Ivrea nel 1965 dal matrimonio di un bergamasco di montagna e di una ravellese. Ha alle spalle un’intensa carriera professionale: dopo la laurea in Economia ha lavorato vent’anni nella Pubblica Amministrazione, ricoprendo incarichi con crescenti responsabilità; nel 2014 è diventata manager nel settore alberghiero e dal 2018 è imprenditore e Senatore della Repubblica.

LUCA BEATRICE, nasce a Torino nel 1961. Critico d’arte e curatore, insegna all’Accademia Albertina di Torino, allo IAAD di Torino e allo IULM di Milano. Collabora alle pagine culturali del “Giornale”, a “Tuttosport” e a “Linkiesta”. Ha curato nel 2009 il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. E’ autore di molti libri fra i quali ricordiamo “Da che arte stai?” (Rizzoli 2010, nuova ed. 2021), “Pop” (Rizzoli 2012), “Sex” (Rizzoli 2013), “Nati sotto il Biscione” (Rizzoli 2015), la biografia di Renato Zero (Baldini Castoldi 2007) e quella di Lucio Dalla (Baldini Castoldi 2016), “Canzoni d’amore” (Mondadori 2018), “Arte è libertà?” (Giubilei Regnani 2020).

L’incontro, organizzato da Libreria Mondadori Ivrea e La Galleria del Libro, si svolgerà presso la SOCIETA’ CANOTTIERI SIRIO, in via Lago Sirio 52 ad Ivrea. L’ingresso è libero e consentito anche ai non tesserati previa mail a: iniziative@canottierisirio.itscrivendo in oggetto “Incontro Tiraboschi” ed indicando nome, cognome ed un recapito telefonico. Per tutte le altre INFO 349 8282777 (dal Mart al Sab in orario 9-12 / 15-19)

