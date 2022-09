Vercelli e Fontanetto Po celebrano la figura di Giovanni Battista Viotti, violinista di origine fontanettese e considerato il più grande compositore piemontese di ogni epoca. Domani e domenica nei due centri della provincia andrà in scena la sesta edizione del Viotti Day & Night, manifestazione della Camerata Ducale che prevede concerti e iniziative in onore al musicista vissuto a cavallo tra il 1700 e 1800.

Domani dalle 13 alle 18 diversi punti di Vercelli ospiteranno 150 mini concerti della durata di 10 minuti, per un solo spettatore, i “Face to Face”; si terranno in luoghi prestigiosi e solitamente chiusi al pubblico, come Palazzo Tizzoni e l’Arca di San Marco. Oltre a questo, dalle 10 alle 20 al Salone Dugentesco si potrà ammirare “Ti presento Viotti”, mostra dedicata al compositore.

Domenica il Viotti Day & Night approda a Fontanetto, con un programma che prevede l’esibizione della banda comunale G.B.Viotti e le maratone musicali Viotti’s corner. In onore del musicista piemontese, coetaneo di Mozart, si svolge ogni anno a Vercelli, a partire dal 1950, il Concorso internazionale di musica G.B. Viotti, e dal 1998 il Viotti Festival.

