Viola d’Spagna o Ciocchinet, è il nome in piemontese della pervinca, una pianta tappezzante molto diffusa allo stato spontaneo, in particolar modo nelle aree collinari o boschive, nei pressi dei boschi. Si diffonde molto facilmente riuscendo a creare bei tappeti con le sue foglie sempreverdi che in primavera, poi si aprono innumerevoli di color lilla-azzurro, donando bellezza anche alle aree ombrose. In Italia, la pervinca è detta Centocchio o Cento occhi, era considerata il fiore della morte a causa dell’antica pratica di deporne intrecci a ghirlanda sulle bare dei bambini defunti, mentre era il fiore dell’immortalità in Germania. Questa erbacea perenne è denominata pervinca dal termine pervinka, cioè prima, in lingua slava antica in riferimento ai fiori della primavera oppure dal termine latino vincire che significa legare, probabilmente dovuto alla fitta presenza di radici che la ancorano al suolo; altre fonti, invece, fanno derivare il nome dalla parola vincus cioè flessibile dovuto ai fusti sottili e flessibili della pianta. Presso le popolazioni celtiche europee la vinca era ritenuta una pianta sacra, adoperata dagli stregoni per preparare infusi e pozioni, mentre in Inghilterra secondo la medicina popolare creare una ghirlanda di fiori di vinca e porla intorno al collo era considerato un rimedio in caso di gocciolamento di sangue dal naso. Intorno al 1600, sempre in Inghilterra, era tradizione far mangiare agli sposi, nel giorno del loro matrimonio, una foglia della pianta in quanto si credeva che tale rito avrebbero assicurato loro un matrimonio fortunato. Questa pianta venne descritta dal poeta romantico inglese William Wordsworth, 1770-1850, mentre era seduto sul ciglio di un ruscello, nei pressi del villaggio di Alford, nella ballata:Versi scritti allo sbocciare della primavera, composta insieme a Samuel Taylor Coleridge. Il filosofo, politico e saggista inglese Francis Bacon, Francesco Bacone, 1561-1626, aveva invece osservato quanto fosse di giovamento fasciare di pervinca fresca il polpaccio di una gamba dolorante per i crampi. Citata dall’autore inglese, poeta, filosofo, burocrate e diplomatico inglese Geoffrey Chaucer, 1343-1400, come‘gioia della terra, la pervinca era soprannominata Bottone Blu, nella contea di Devon, nel sud-ovest dell’Inghilterra. In questa nazione si racconta che, nel 1306, Simon Fraser, catturato e imprigionato mentre stava combattendo per l’eroe William Wallace nelle guerre di indipendenza scozzesi, fu condotto all’impiccagione incatenato a cavallo per le strade di Londra con la testa incoronata da una ghirlanda di pervinche in segno di beffa per il suo tradimento verso il re Edoardo I d’Inghilterra. In Francia la pervinca è considerata un simbolo di amicizia probabilmente in memoria di quando lo scrittore, filosofo e compositore svizzero Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, dinanzi a questo fiore, aveva ricordato di averlo ammirato trent’anni prima in compagnia dell’innamorata dell’epoca, la baronessa francese Madame Francoise-Louise de Warens, o Madame de Warens. Nel simbolismo religioso cristiano, la pervinca più diffusa era il Fiore della Madonna, l’emblema della Beata Vergine, proprio per la corolla colorata come quella il manto indossato da Maria nelle rappresentazioni dell’iconografia tradizionale. Con una stella a cinque punte delineata al centro del fiore, era anche considerata la Stella di Maria, la Stella del mare, per la posizione asimmetrica di ogni petalo, in lieve curvatura in senso antiorario, a effetto girandola e per la sua forma un po’ appuntita in alcune varietà. Come si vede nel corso del tempo, la pervinca ha assunto molteplici significati ma i più recenti sembrerebbero, la rappresentazione di una nuova amicizia, la condizione di armonia spirituale, la fedeltà nei rapporti a lungo termine, suggerita probabilmente a simbolo dell’adattabilità del piccolo arbusto ai diversi climi e del suo svilupparsi facilmente a fitta copertura. Un mazzo di questi fiori vistosi blu-pervinca, azzurro-lilla, viola o rosa dimostra l’amore che si prova a chi lo riceve, sia l’innamorata, la sposa, una familiare o un’amica, mentre la fioritura di colore bianco rivela al destinatario il piacere di ricordarlo. Anticamente, le foglie fresche di pervinca, ricche in tannini astringenti e alcaloidi, erano impiegate ad uso interno ed esterno, sotto forma di impiastro, per alleviare i disturbi nervosi e bloccare le emorragie e sanguinamenti dalla bocca ed altro. Essendo una pianta molto diffusa sia sul continente europeo che su quello asiatico attorno ad essa esistono numerose credenze, tradizioni e significati simbolici. In alcune regioni del continente asiatico, ad esempio, i fiori di vinca erano un segno di buon augurio, venivano infatti sparsi sul tragitto che gli sposi novelli dovevano compiere per recarsi nella loro nuova abitazione. In altre regioni asiatiche invece i rami fioriti della pianta venivano adoperare per comporre delle ghirlande funerarie. La vinca ha dato il nome ad un colore blu-pervinca un azzurro violetto che tende al grigio. In liguria viene detta Scio da morto, in Lombardia, Carniola, Fiur de mort, Campanelle in Veneto, Viola mata in Emilia, Erba vinca, Mortine in Toscana, Vinga-pervinga in Abruzzo, Viola e ciucciu in Campania e Ciamparcu in Sardegna.

