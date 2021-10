Viòjra per fer ciair!

La viòjra per fer ciair in piemontese è la lampada da notte, che una volta veniva lasciata accesa nelle àcamnere dove dormivano i bambini, cos’ mi ha raccontato mio suocero. La parola deriva dal lemma piemontese vijor, colui che veglia. La parola piemontese arriva attraverso il provenzale antico velhar, e parallelamente attraverso il volgare vegghiare. L’origine del lemma arriva dalla parola latina vigiliam, veglia a sua volta da vigilem, sveglio, attento e vigile, ma anche sorvegliare. Certo non si può escludere che arrivi il lemma piemontese attraverso la parola francese veille. Dalla parola vijòjrà, colei che veglia durante la notte deriva la parola arviyè, destarsi e prendere vigore. Curioso che in latino ci sia verbo vigeo/ vigère che significano essenzialmente: aver vigore, essere pieno di vita. Poi, anche, continuare ad aver vigore, continuare ad essere forte, continuare a vivere. Per concludere questo intreccio tra latino, piemontese e italiano abbiamo poi la parola vigilia, che come termine tecnico era passato ad indicare la guardia notturna, e, anche, la persona che la faceva la sentinella, nonché il turno stesso, e la durata in termini di ore del turno di guardia: prima vigilia; seconda vigilia.. Il vocabolo vigilia è rimasto identico anche nella lingua italiana; ma con la differenza che, a causa dell’uso che se ne faceva durante le feste importanti, per indicare la veglia dalla sera del giorno precedente fino all’alba della festa è andato ad indicare: “giorno precedente una solennità”. Come, ad esempio, vigilia di Natale e poi attraverso il verbo ex-vigilare, si passò al verbo provenzale ex-velhar. E da qui il nostro svegliare dopo aver vegliato per la lunga notte che impalpabile e silente alla sera si è adagiata tra i solchi dell’animo e dli spigoli della memoria, sui miei occhi spenti dal sonno. Notte che alla fine passa e muore al primo scintillio del sole, che all’improvviso trafigge e dissolve i pensieri più cupi e mi dona un nuovo giorno pieno di opportunità.

Favria, 17.10.2021 Giorgio Cortese

