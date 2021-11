Vino!

L’11 novembre si Celebra San Martino di Tours ricorrenza che coincide con l’assaggio del vino nuovo. Esiste un legame tra vino e Santi, Sant’Ingenuino il 5 febbraio per scongiurare la siccità, il 2 aprile una volta si invocava Sant’Urbano di Langres per ottenere la pioggia ed evitare malattie alle viti, San Barnaba l’11 giugno, Santa Elisabetta il 4 luglio per il favore degli enologi e San Grato il 7 settembre contro i danni della grandine. San Venceslao il 28 settembre per corroborare i pigiatori d’uva, visto che questo santo faceva il vino in vita. San Teodulo di Sion il 27 ottobre per eludere i temporali, e San Baudacario il 21 dicembre per proteggere i vigneti. Infine San Crispino il 25 ottobre il giorno in cui si faceva la svinatura, operazione vinicola mediante la quale si toglie il vino dalla feccia e dalle vinacce al termine della fermentazione. Il vino appena svinato è detto “vino nuovo”. Le vinacce subiscono una pressatura da cui si ricava il vino da pressa che a volte veniva unito al vino nuovo. Da una seconda pressatura, più spinta della precedente, si ottiene il vino torchiato di bassa qualità che normalmente viene utilizzato per produrre vini di bassa qualità. San Crispino per questo oltre a essere citato da Shakespeare con il monologo di Enrico V prima dell’ epica avvenuta in terra di Francia in un tempo lontanissimo da noi, nel 1415, la battaglia di Angincourt è anche questo Santo il protettore degli ubriachi. Per gli ubriachi si chiede aiuto anche a Sant’Alfio il 10 maggio. Ricordiamoci sempre se il vino non fosse una cosa importante, Gesù Cristo non gli avrebbe dedicato il suo primo miracolo!

Favria, 18.11.2021 Giorgio Cortese

Buona serata. Nelle sere di metà novembre le assenze ti passeggiano dentro. Felice giovedì.

