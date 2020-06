VILLAREGGIA. Recuperato nel naviglio di Ivrea il cadavere di una donna

Il cadavere di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del naviglio di Ivrea, nel territorio del Comune di Villareggia. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, ma stato reso noto soltanto oggi.

Secondo il primo esame del medico legale dell’Asl To4 la morte risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso per risalire all’identità della donna. Non risultano, in zona, denunce di persone scomparse.

Potrebbe trattarsi di un suicidio, dal momento che il corpo non presenta segni di violenza, ma gli inquirenti non escludono al momento nessuna ipotesi.

