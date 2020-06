VILLAREGGIA. E’ di una donna di Pont Saint Martin il corpo della donna trovata nel Naviglio

Tre giorni d’indagini sono stati necessari per dare un nome al cadavere ripescato martedì sera nelle acque del Naviglio, il corso d’acqua che nasce nella Dora a Ivrea e scorre fino a Santhià. Il corpo è stato recuperato in un’area di campagna tra Villareggia e Moncrivello. Quel corpo è di Marzia Marchiando, 49 anni, barista di Pont Saint Martin, scomparsa pochi giorni fa, dal 5 giugno scorso. L’ultima sua traccia, una telefonata ad un’amica. Poi era come sparita.

Quando è stata ripescata dai vigili del fuoco, la donna non aveva documenti e il corpo è stato portato nell’obitorio di Chivasso. Solo dopo gli articoli dei giornali che descrivevano la donna, capelli corti e biondi, unghie appena smaltate di rosso, minuta, si è arrivati all’identificazione, fatta dagli zii.

Marzia Marchiando viveva da sola, soffriva di depressione e aveva alle spalle una triste storia di lutti. Prima la morte della sorella, a soli 18 anni, per un ictus. Poi la morte della madre, Fulvia Bulf, e pochi anni fa, quella del padre, Riccardo.

Secondo i primi esami del medico legale, la morte sarebbe avvenuta per annegamento poche ore prima del ritrovamento. Ad aiutare i carabinieri di Caluso al riconoscimento, non essendoci denunce di persone scomparse, è stata la fede nuziale che portava all’anulare sinistro, con i nomi di Fulvia e Riccardo e la data del loro matrimonio, 1960. Questo dato diffuso dai giornali ha portato alla segnalazione di un’amica. La donna aveva con sé anche una fotografia in bianco e nero che ritraeva il padre, al quale era molto affezionata.

Nella casa di Marzia, in via Circonvallazione a Pont Saint Martin, i militari hanno poi trovato un biglietto con le sue ultime volontà. In paese la famiglia Marchiando era molto conosciuta perché per tanti anni aveva gestito un distributore di benzina lungo la Statale 26, proprio all’ingresso dell’autostrada, con annesso bar. Il bar era rimasto l’unico punto di contatto con la società della giovane donna: al mattino lo apriva per preparare le colazioni agli affezionati clienti.

Commenti