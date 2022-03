VILLANOVA CANAVESE. L’8 marzo, l’Associazione Volontariato Donna Famiglia, attiva sul fronte del contrasto alla povertà, ha organizzato nella piazza centrale di Villanova un mercatino benefico. Sono state vendute primule e mimose in cambio di un’offerta libera.

L’8 marzo non è una data casuale per l’Associazione. Un po’ perché i suoi membri sono tutte donne, un po’ perché è la data in cui sono nate, otto anni fa. “Per noi l’8 marzo è questo: un’occasione per dimostrare che le donne sono in grado di fare tante cose se si organizzano e lo vogliono – spiega Carmela [...]