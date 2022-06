VILLANOVA. Villexpo ritorna dal 17 al 26 giugno al Parco dei due Laghetti dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. L’amministrazione comunale e la Pro Loco l’hanno voluto comunicare ai giornalisti ieri mattina nella sala consiliare del Comune.

“Per noi e per tutto il territorio è un segnale importante – ha detto il sindaco Roberto Ferrero – significa che ci stiamo riprendendo dopo due anni di edizioni annullate. Lo scorso anno, purtroppo, abbiamo dovuto decidere di sospenderla, mentre quest’anno, con fatica, abbiamo deciso di accettare questa sfida che la situazione ci ha posto. L’organizzazione di una manifestazione come questa richiede davvero uno sforzo incredibile, che va al di là delle nostre forze, ma il nuovo direttivo della Pro Loco ha fatto davvero un ottimo lavoro”.

Verrà mantenuta la parte storica di Villexpo, ormai giunto alla ventinovesima edizione, e cioè il luna park. Ci saranno dieci concerti e un’area gastronomica nell’area giovani. Un lavoro organizzativo immenso, che fa comprendere ancora meglio le parole di Ferrero: “Dopo due anni di stop, per noi è un po’ come ripartire da capo, anche se è la ventinovesima edizione”.

Saranno presenti anche comici che provengono da Zelig e da Colorado, oltre che alcune orchestre rinomate. “Non mancherà neanche la la ristorazione tradizionale, gestita dalla Pro Loco, che è stata un punto di forza di tutta la manifestazione” ha specificato il primo cittadino.

Nonostante lo sforzo organizzativo maestoso, quest’anno non ci sarà il tradizionale expo. E le ragioni sono presto dette: “Per organizzarlo – ha spiegato Ferrero – servono dai dieci ai dodici mesi, e un anno fa era impensabile andare a chiedere adesioni a ditte che erano di fatto chiuse: non è dunque stato possibile metterlo in piedi. Si poteva fare una fiera ridotta ma non si voleva snaturare la storicità della manifestazione,. Fare l’expo con venti standisti ci sembrava un modo brutto per presentarla. L’Expo tornerà di certo il prossimo anno”.

Ci saranno, ad ogni modo, delle “isole commerciali”, “quasi come se fosse una sorta di tributo all’expo” ha commentato Ferrero. Che si è poi lasciato andare all’ottimismo: “I commenti che ho sentito in giro – ha detto – sono tutti positivi, le persone un po’ si aspettavano che ci fosse la manifestazione e apprezzano che la Pro Loco si sia messa in gioco in modo così importante. Come sindaco sono molto soddisfatto di quello che sono riusciti a creare in così poco tempo, e noi li abbiamo aiutati. C’è una buona energia e tanta voglia di fare, anche nonostante le molte difficoltà. Giovanni Pilotti e Antonio Gargiulo, presidente e vicepresidente della Pro Loco, che hanno preso in mano un mese fa l’associazione più rappresentativa del paese, hanno organizzato il tutto egregiamente”.

Un altro immancabile appuntamento saranno i fuochi d’artificio in chiusura della manifestazione. Una novità di quest’anno sarà il mercatino della domenica di chiusura, che inizierà al mattino e durerà tutto il giorno. Parteciperanno operatori commerciali di ogni tipo e aziende agricole.

L’ultima novità, dal carattere solidale, è l’apertura gratuita del luna park ai ragazzi con disabilità, che avverrà il 22. Un’occasione, ha detto Ferrero, “di felicità per i ragazzi ma anche per gli organizzatori”. Quest’anno ci saranno anche gli sbandieratori, che domenica mattina dovrebbero partire dal centro città per cominciare uno spettacolo itinerante.

La loro performance chiuderà la consegna della Costituzione ai diciottenni. Nelle parole di Ferrero, in conclusione, la storia del Villexpo di quest’anno, nonostante l’assenza dell’Expo, è una storia a lieto fine: “Abbiamo preso in considerazione mille ipotesi – racconta Ferrero – e abbiamo discusso anche animatamente. Il risultato lo vedremo il 17 giugno, e secondo me sarà buono”.

