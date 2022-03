VILLANOVA. M. C., classe 1956 di Grosso, è morto in un incidente stradale sulla provinciale per Lanzo. Secondo le ricostruzioni avrebbe avuto un malore letale alla guida oggi, lunedì 7 febbraio alle 13, mentre conduceva la sua Opel Corsa sulla Sp 2 in direzione Lanzo.

L’auto sarebbe uscita dalla carreggiata quando il conducente ha perso i sensi, e avrebbe terminato la sua corsa nella bealera che costeggia la strada. Sul posto sono tempestivamente arrivati i soccorsi: un’ambulanza del 118 e un elicottero dei Vigili del Fuoco.

I medici e il personale sanitario dell’ambulanza hanno tentato le manovre di rianimazione, ma hanno poi dovuto constatare il decesso dell’uomo. Gli agenti della Polizia Locale di Nole, sul luogo dell’incidente, hanno provveduto a contattare il magistrato che ha fatto intervenire il medico legale. Il cadavere dell’uomo è infine stato portato alla camera mortuaria dell’ospedale di Ciriè. La strada è stata poi riaperta.

