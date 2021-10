VILLANOVA CANAVESE. Da alcuni giorni, approfittando delle tiepide giornate ottobrine, i villanovesi amanti delle passeggiate e delle pedalate in mezzo alla natura hanno potuto sperimentare il nuovo percorso ciclo-pedonale realizzato dall’Amministrazione comunale sulla vecchia strada del canale tra via Ines Magnoni e via Bessanese che era in disuso da tempo. «È stato creato un camminamento in ghiaia – spiega il sindaco Roberto Ferrero – lungo 300 metri e largo 3 metri, il canale è stato delimitato con una staccionata in legno».

La pista si può percorrere anche nelle ore in cui [...]



