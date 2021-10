VILLANOVA CANAVESE. Lutto nella comunità villanovese per la scomparsa dell’ex sindaco Emilio Richiardi che si è spento sabato 16 ottobre nella sua abitazione all’età di 79 anni. Geo, come era conosciuto da tutti per il suo diploma di geometra, ha guidato il paese dal 1990 al 2004, ma ha proseguito nel suo impegno amministrativo anche a fianco del sindaco Luigi Cuberli.

