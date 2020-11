Vigile urbano di Caselle denunciato. Stava entrando in tribunale a Ivrea con un pugnale

L’altra mattina, un agente della polizia municipale in servizio a Caselle si è presentato all’ingresso del tribunale di Ivrea, per essere sottoposto al controllo del metal detector, con un pugnale in tasca. Al passaggio dello zaino sul rullo si è immediatamente attivata la spia d’allarme: il pugnale con una [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti