VIDRACCO. Successo per l’incontro online sui rifiuti

Nella serata di martedì 26 gennaio si è svolta sulla piattaforma Zoom l’assemblea virtuale organizzata da Teknoservice con la cittadinanza di Vidracco. All’appuntamento hanno partecipato per l’azienda di Piossasco il direttore generale Alberto Garbarini e la responsabile marketing Diletta Garbarini, mentre per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Antonio Bernini e la sua vice Anna Todaro.

“E’ stata una sperimentazione positiva, perché c’è stata una buona partecipazione da parte degli utenti – commenta Alberto Garbarini – Abbiamo affrontato nel dettaglio i temi che attengono alla raccolta differenziata, scendendo nel particolare dei vari tipi di materiali che possono e devono essere separati correttamente per avere un futuro riuso, sul corretto smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli ingombranti. E’ molto importante, infatti, correggere quegli errori nel conferimento che comportano un aumento della frazione indifferenziata e quindi, in ultima analisi, dei costi della raccolta. Abbiamo deciso di sperimentare la formula dell’assemblea virtuale, vista l’impossibilità attuale a riunioni pubbliche in presenza, perché riteniamo sia necessario affrontare urgentemente il problema di raggiungere l’obiettivo prefissato dal piano regionale dei rifiuti del 65% di raccolta differenziata. L’Amministrazione di Vidracco ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità verso il tema del corretto conferimento dei rifiuti e così abbiamo deciso di avviare l’esperimento delle assemblee virtuali proprio da questo Comune, che con il 49% di raccolta differenziata è ancora lontano dalla quota prevista. Abbiamo riscontrato, però, durante l’assemblea on line una buona predisposizione della cittadinanza verso l’importanza della corretta raccolta differenziata e quindi ci auguriamo che si possa invertire il trend e migliorare il risultato. Non è il solo Comune che presenta delle criticità in tal senso e per questo stiamo valutando se ripetere prossimamente la stessa iniziativa anche in altre realtà del bacino CCA”.

Commenti