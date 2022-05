Circa 1700 chilometri di strade e sentieri. Pensateci bene… a contare quanto si può macinare su due ruote, vorrebbe dire più di cento ore passate pedalando, in bicicletta, e il doppio ancora, a piedi. Per farli tutti ci vorrebbe un soggiorno in Canavese di almeno 15 giorni. Meglio ancora un mese.

E 1700 sono soltanto i chilometri individuati al momento, su cui si profila un promettente aumento. Insomma, se vogliamo dirla tutta, ci sarebbero motivi a bizzeffe per venire in vacanza in un posto come questo.