Il Covid ha strappato alla vita Antonio Nigro, sindaco di Vidracco per ben due mandati tra il 1999 e il 2009.

Con Nigro, conosciuto da tutti con lo pseudonimo di “Bisonte Quercia”, la comunità damanhuriana è salita per la prima volta alla guida del paese con la lista “Con te per il paese”. La sua elezione creò grande scompiglio. Perito meccanico ed ex sindacalista nel tarantino, al momento della sua elezione era membro attivo della comunità damanhuriana. “Un sindaco santone” titolarono all’epoca i giornali sottolinenando che neppure in Texas, o in California, i gruppi esoterici [...]