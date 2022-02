VICO CANAVESE. Trovato il corpo in decomposizione di Alberto Pastore

VICO CANAVESE. Questa mattina, intorno alle ore 11, i carabinieri e i vigili lo hanno trovato morto in una capanna di frazione Valchiusa, dove viveva. Alberto Pastore, 71 anni, era in avanzatissimo stato di decomposizione. Non si avevano più notizie di lui dal maggio del 2021 quando la figlia lo ha sentito telefonicamente per l’ultima volta.

Commenti