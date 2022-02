Nella seduta del Consiglio regionale del Piemonte dedicata al rinnovo delle cariche dell’Ufficio di Presidenza è stato eletto Vice Presidente del Consiglio regionale, in quota opposizione, in sostituzione di Mauro Salizzoni, il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Finalmente, dopo settimane di rinvii causati dalla spaccatura all’interno della maggioranza, frattura che oggi si è mostrata in tutta la sua drammaticità attraverso il duro attacco del Presidente del Gruppo di FdI alle altre forze della centro, siamo riusciti a rinnovare l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il Gruppo Pd aveva deciso [...]





