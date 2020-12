VIALFRE’. La Proloco all’unico negozio: “Grazie, ora siamo meno soli”

“Gestire un ‘attività durante il Covid? E’ tutt’altro che semplice, perché anche noi siamo persone e come tutti siamo timorosi e impauriti dal sopraggiunto virus, ma prese le dovute preoccupazioni alziamo la serranda ogni giorno per dare un servizio alle persone e ancor di più per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti