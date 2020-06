VIALFRE’. Il sindaco:”Non è la guerra dei gatti: è la guerra di Arrighi”

“Questa non è la guerra dei gatti. E’ la guerra di Arrighi”. Il sindaco Pietro Gianoglio Vercellino è tranchant: quella colonia felina, nel centro del paese non la vuole più nessuno. L’unico a battersi è il consigliere Ivano Arrighi che, pur di non farli portar via sta [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti