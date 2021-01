VIALFRÈ. Dopo gli attacchi di Arrighi il paese si schiera con Berno

Ha fatto scalpore in paese l’attacco del consigliere comunale di opposizione Ivano Arrighi che, durante l’ultimo consiglio comunale, ha duramente attaccato la giunta per una vecchia delibera (datata novembre 2016) ritenuta illegittima. Si trattava di una variazione di Bilancio per la concessione di un contributo alla Parrocchia. Una [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti