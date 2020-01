VIALFRE’. Chiude l’ultimo negozio. Arrighi: “In paese non c’è più pane!”

“Ecco! Ora in paese non c’è più pane”. E’ l’amaro commento del consigliere comunale di opposizione, Ivano Arrighi. L’unico ad essersi battuto, con il suo gruppo, per cercare di scongiurare quello che poi, invece è avvenuto. E cioè la chiusura dell’unico negozio di alimentari del [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti