VIALFRE’. Uno degli anfibi italiani più rari, il Pelobates fuscus insubricus, vive a Vialfrè, nella grande area naturalistica di Pianezze dove un gruppo di esperti ricercatori ambientalisti, è stato incaricato dalla Unione europea, di studiare, tutelare e scongiurare il rischio di estinzione dell’animale raro.

Alla luce di ciò, il consigliere di opposizione Ivano Arrighi si è domandato se un evento come l’Apolide Festival possa essere ospitato in un’area che costituisce un habitat delicato per questa specie.