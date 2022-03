VIALFRE’. Un architetto di 70 anni, residente a Vialfrè è rimasto ferito cadendo dal primo piano di un edificio in disuso in via Garibaldi a San Giusto Canavese. Il professionista, per conto della proprietà dello stabile, stava effettuando un sopralluogo quando, per cause in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal balcone, facendo un volo di circa quattro metri.

E’ stato elitrasportato al Cto dove, nel primo pomeriggio, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione di alcune fratture. La prognosi è di 60 giorni. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di San Giorgio.

