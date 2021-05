Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Quando sono partita per l’Erasmus non avevo idea di dove la mia vita mi avrebbe portata, ma dopo aver passato pochi mesi lontana da ciò che ero stata fino ad allora, avevo già imboccato una nuova direzione. Aver compreso la magia dell’esplorazione di questo pianeta così giovane mi ha senza dubbio cambiata: ha risvegliato la mia curiosità verso ciò che mi circonda e reso più profondo il mio legame col mondo. Viaggiando ho imparato a conoscermi, ho scoperto che la vita non è fatta di orari prestabiliti, sveglie squillanti alle sette del mattino, ripetizioni di rituali e consuetudini, di un susseguirsi di pratiche e abitudini. La vita è altro: è imboccare una strada non segnata, è chiedersi perché, è uno scambio continuo tra noi e il mondo, ma soprattutto è una scoperta costante. È perdere l’equilibrio. E niente di meglio di un viaggio è in grado di avvicinarci a tutto ciò.”

Viaggiando ci si rende conto di quanto il mondo sia pieno di bellezza, di posti incantevoli e soprattutto di esseri umani dall’animo puro. È scoprendo nuove terre che si riesce a realizzare quanto alla fine siamo tutti uguali, abbiamo tutti le stesse esigenze e gli stessi sogni e che in fondo apparteniamo tutti alla categoria dell’umanità. Dunque questo libro parla di viaggi, sì, ma anche di empatia, adattamento, tolleranza e di tutto ciò che inevitabilmente si apprende confrontandosi con etnie lontane, tradizioni diverse, usanze e culture opposte alle nostre.

di Elisa Spadaro

Elisa Spadaro nasce e cresce a Ivrea, una cittadina in provincia di Torino.

Si laurea nel 2013 in Scienze della Formazione Primaria e l’anno successivo ottiene l’abilitazione per la professione di insegnante di sostegno.

Attualmente è insegnante presso la Scuola Primaria S. Pertini di Chiaverano (To).

Deve la sua voglia di esplorare il mondo all’Erasmus svolto a Barcellona nel 2012, dove ha iniziato ad allargare i propri orizzonti. Oggi si sposta tra i diversi continenti cercando di approcciarsi sempre a nuove culture percorrendo strade sconosciute.

