Viaggiare per capire.

Ho viaggiato per poter capire. Ho viaggiato perché devo ogni anno viaggiare per sentirmi a casa, ma viaggio anche per vivere ancora. Nel mio viaggiare mi aggrappo alla gambe del vento e continuo a navigare. Sono stato in mezzo a tanti e sono ripartito. Ho trovato delle porte chiuse ed altre fiduciosamente aperte e poi sono ripartito per conoscere nuovi luoghi e persone facendo la spola tra le due sponde del Mediterraneo, tornando ogni anno in Primavera a Favria dove sono nata. Viaggiando ho visto paesi e villaggi, palazzi e piazze bellissime. Ogni anno esploro quanto ho lasciato l’anno prima per capire se gli esseri umani sono adatti a vivere anche loro nel mio pianeta. Firmato una rondinella.

Favria, 2.04.2021 Giorgio Cortese

Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 7 APRILE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana. Buona S.Pasqua!

