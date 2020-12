Via libera al piano vaccini, si parte già dopo Natale

In Italia non sarà solo un Natale sotto il Covid, ma anche quello in cui partirà la campagna di vaccinazione più imponente della storia. Il piano nel quale si ripone la speranza di allentare la morsa del coronavirus è pronto: prima di Capodanno ci saranno le prime batterie limitate di vaccinazioni – forse alcune migliaia, tra categorie simbolo come i sanitari o con testimonial di richiamo -, in contemporanea con altri Paesi europei. Qualcosa di simile al V-Day auspicato oggi dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.

“Sarebbe bello avere un’unica data dei Paesi Europei. Spero lo si possa fare ai primi di gennaio – dice il premier Giuseppe Conte – ma per avere un impatto sulla popolazione bisogna raggiungere” una percentuale di vaccinati sufficiente, “10-15 milioni, e contiamo di averli nella primavera inoltrata”.

A gennaio inizierà la vaccinazione di massa vera e propria. Per cominciare oltre 1,8 milioni di dosi saranno consegnate dalla Pfizer in un giorno ancora da stabilire, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) e poi di quella italiana, l’Aifa, attese la prossima settimana, in tempi da record. Il piano di vaccinazioni presentato dal commissario Domenico Arcuri è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e a queste ultime sono stati assegnati i primi lotti di dosi, in testa la Lombardia epicentro della pandemia in Italia con quasi 305 mila fiale. Arcuri invierà alle Regioni un ‘libretto di istruzioni’ per il vaccino e tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Ma già ci sono polemiche: la Campania di Vincenzo De Luca lamenta una quota iniziale troppo esigua (135.890 dosi) per una popolazione di quasi 6 milioni di abitanti.

Nella prima consegna la Pfizer invierà 1.833.975 dosi di vaccino, nella seconda, alcune settimane dopo, oltre due milioni e mezzo. Nella prima fase saranno vaccinati operatori sanitari e sociosanitari, pubblici e privati, nonché ospiti e personale delle residenze per anziani. Nella seconda fase della campagna ci sarà il richiamo per i primi vaccinati e si inizierà a somministrare le dosi alle categorie più fragili. Per la vaccinazione di massa il commissariato all’emergenza cerca 3 mila medici e 12 mila infermieri; da oggi si possono inviare le candidature. Otto italiani su 10 sono pronti a farsi vaccinare, secondo un sondaggio Demopolis per Rai Radio 1: il 40% il prima possibile, il 44% in un secondo momento. Solo il 16% non ha intenzione di farlo. Per raggiungere almeno il 70-80% della popolazione e l’immunità di gregge sarà importante una campagna informativa sul vaccino sicuro, non obbligatorio e gratuito, visto che anche tra il personale sanitario risulta esserci una quota di diffidenti o refrattari.

“Iniziamo quanto prima con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27, iniziamo lo stesso giorno”, è l’appello pronunciato all’Europarlamento dalla presidente della Commissione europea Von der Leyen. Un ‘V-Day’ che avrebbe un forte impatto simbolico, dopo che l’Unione si è fatta anticipare da Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, oltre che da Cina e Russia, nell’avvio della vaccinazione. Un V-Day tutto da costruire: la Francia ha annunciato oggi che la somministrazione inizierà nell’ultima settimana di dicembre.

Vaccino moderna, 1 dose protegge dalla trasmissione

Primi dati lo confermano. In Gran Bretagna test per altri sieri

Mentre l’Europa intera aspetta di cominciare a inoculare i primi vaccini contro il Sars-Cov2, la ricerca scientifica internazionale prosegue la sua corsa. Così dagli Usa si apprende che il vaccino Moderna, secondo una prima analisi, proteggerebbe sia dall’infezione che dal contagio, mentre dal Regno Unito viene reso noto che a gennaio prenderanno il via il test di fase 1 di un candidato vaccino contro il Covid in forma di spray nasale e la sperimentazione clinica del vaccino dell’azienda francese Valneva. La notizia più incoraggiante della giornata è stata diffusa dal Wall Street Journal che, citando l’analisi di Moderna pubblicata dalla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia Usa per i farmaci, scrive che il vaccino della casa farmaceutica potrebbe ridurre con la prima dose le infezioni asintomatiche. E spiega che se questa scoperta dovesse essere confermata in ulteriori analisi, anche dopo la seconda dose, potrebbe significare che il vaccino di Moderna “non solo protegge gli individui dalla malattia, ma frena anche la trasmissione del virus da persona a persona”. I nuovi dati di Moderna – che mostrano una riduzione delle infezioni asintomatiche dopo la prima dose – significano che è possibile “rallentare la diffusione del virus nella comunità vaccinandosi, oltre a proteggersi da malattie gravi”, ha sottolineato Stephane Bancel, Ceo di Moderna. Intanto Nbc News ha riportato un secondo documento pubblicato martedì sul sito della Fda, dal quale si apprende che le infezioni asintomatiche sono state ridotte del 63% dopo la prima dose del farmaco. “Stiamo trattenendo il respiro”, ha commentato William Schaffner, esperto di malattie infettive presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in Tennessee. “Se riducessimo anche la trasmissione, oltre a proteggerle da malattie gravi, sarebbe un doppio vantaggio” Insomma, se così fosse si tratterebbe di un passo avanti gigantesco.

Molti esperti tuttavia preferiscono essere cauti, a cominciare da Chris Whitty, infettivologo e consigliere medico di riferimento del governo britannico di Boris Johnson, che parlando di vaccinazioni a Downing Street (già avviate nel Regno Unito dopo il via libera al prototipo Pfizer/BioNtech) ha sottolineato come i dati siano incoraggianti sul fronte della protezione dell’infezione acuta sia per il siero di Pfizer, sia per quelli vicini all’approvazione di Oxford/AstraZeneca e dei laboratori Moderna. E tuttavia ha aggiunto che per assicurare “un’immunità collettiva sulla popolazione” bisognerà verificarne l’efficacia a lungo termine nell’inibire “la trasmissione del virus fra le persone”.

Cautela nei comportamenti per almeno un mese dopo la prima iniezione del vaccino viene indicata anche dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac), che ha analizzato i dati sul vaccino Pfizer-BioNTech, pubblicati dal New England Journal of Medicine. “Un’attenzione ancora maggiore è necessaria nel periodo di 21 giorni compreso fra la prima somministrazione e il richiamo – ha spiegato – i dati indicano infatti che la grande amplificazione degli effetti si ottiene solo dopo il richiamo”. Il lavoro instancabile dei ricercatori prevede poi per gennaio, in Gran Bretagna,il test di fase 1 di un altro candidato vaccino in forma di spray nasale, messo a punto dall’azienda statunitense Codagenix. Il Covi-Vac è del tipo ‘vivo attenuato’, contiene cioè una versione del virus geneticamente modificata che è più ‘debole’ dell’originale ma riesce comunque a suscitare una risposta immunitaria. Sempre nel Regno Unito è iniziata la sperimentazione clinica su 150 volontari del vaccino dell’azienda francese Valneva. Il governo britannico ha già preordinato 60 milioni di dosi. Valneva ha fatto sapere di avere la capacità di fornire fino a 250 milioni di dosi.

