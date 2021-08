In occasione del 20° anniversario della sua fondazione, l’Associazione Europea delle Vie Francigene ha organizzato “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!”, un lungo percorso simbolico e lento per ripartire e per rimettersi in cammino e guardare al futuro con fiducia dopo un anno difficile a causa della pandemia. Un evento per valorizzare la Via Francigena mettendo in rete i territori attraverso 3.200km e 5 Nazioni.

La marcia, partita il 16 giugno 2021 da Canterbury, km 0 della Francigena, arriverà a Roma il 10 settembre 2021 e, il 18 ottobre 2021, a Santa Maria di Leuca.

Venerdì 6 agosto 2021, al gruppo di camminatori – oltre alla locale Associazione Via Francigena di Sigerico – si unirà anche il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli. La partenza è prevista a Pont Saint Martin e l’arrivo a Ivrea nel pomeriggio.

“Sono molto felice – dichiara il Sindaco Stefano Sertoli – di camminare al fianco dei rappresentanti dell’ Associazione Europea delle Vie Francigene. Per Ivrea è motivo di grande orgoglio e prestigio trovarsi sull’itinerario della Via Francigena. Desideriamo rendere la nostra città sempre più accogliente, attrattiva e fare in modo che possa diventare centrale in questo percorso, soprattutto per lo scambio di esperienze umane e culturali che gli incontri con i pellegrini di passaggio producono.”

La Città di Ivrea, in collaborazione con l’Associazione Via Francigena di Sigerico e Turismo Torino e Provincia, ha voluto far sentire la propria partecipazione al progetto occupandosi dell’accoglienza della piccola delegazione.

Sabato 7 agosto il gruppo proseguirà il cammino alla volta di Viverone.

“Oggi la Via Francigena – 148 tappe, 5 Paesi, 16 Regioni, 637 Comuni – costituisce uno degli Itinerari culturali europei più attrattivi. Il numero crescente di camminatori provenienti da tutto il mondo – sottolinea l’Assessore al Turismo Costanza Casali – conferma la nuova tendenza verso un modo di praticare turismo culturale che ben si coniuga con il turismo sostenibile. Numerosi sono coloro che percorrono il tratto Morenico-Canavesano e ne rimangono affascinati al punto da decidere di tornare per visitare con maggiore calma i nostri luoghi.”

Con questo evento, l’Associazione Europea delle Vie Francigene intende promuovere la ripartenza, dopo il periodo di pandemia, del turismo sostenibile, culturale, responsabile della Via Francigena e dei cammini d’Europa, nonché di supportare il prestigioso obiettivo della candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

LE TAPPE NEL DETTAGLIO