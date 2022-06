Veterinario.

Oggi se pensiamo al veterinario, il pensiero corre al dottore che cura i nostri animali di compagnia, cani e gatti in primis e poi il dottore che vista le stalle per la salute delle mucche. Ma in origine non era così. La parola deriva dal basso latino: (animalia) vehiterìna animali da trasporto. Identica radice di “veicolo”. E’ strano ritrovarsi a considerare che una professione come il veterinario, che oggi sembra tanto propria di società evolute in cui sia ben radicata la concezione di animali d’affezione, a cui può sembrare che si dedichi esclusivamente, nasca invece in relazione alla cura degli animali da soma, ai tempi, d’importanza cardinale per economia e sostentamento. Pensate che nell’antico Egitto, esistettero medici di buoi, di polli, di gazzelle. Nell’antica Grecia esisteva la figura dell’ippiatra, nedico del cavallo, che era il veterinario militare. Anche nell’antica Roma esistevano gli ippiatri al seguito delle legioni. Con la caduta dell’impero romano il medicus veterinarius con vocabolo di origine barbara, marah, cavallo e skalks, servo, divenne marescalco e poi maniscalco fino quasi a tutto il sec. XVIII, cioè fino alla fondazione e all’affermazione delle scuole veterinarie in Francia, quando il vocabolo latino veterinaria risorse a nuova luce. Ai primordî del sec. XIX, l’italiano Giovanni Pozzi ne propose la sostituzione con la voce “zooiatria” ma la proposta incontrò scarsa fortuna. Curioso che in Inghilterra nel sec. XV, secondo un’ordinanza di Londra, si aveva la distinzione tra maniscalco, maresciallo e veterinario: quest’ultimo solo era il “medico” dei cavalli.

I maniscalchi praticavano la ferratura, consigliavano nella compravendita e potevano anche “consigliare” una cura, che doveva però essere lasciata sempre al veterinario; altrimenti essi erano condannati a indennizzo nel caso che la cura fosse andata male. Il maresciallo era il “maestro di stalla” nelle grandi scuderie, e questo titolo rimase fino al sec. XVIII. È noto fra gli altri il maestro maresciallo italiano Annibale alla corte di Enrico VIII. F. Herbert nel 1523 adopera la parola horse-leach per medico dei cavalli; e T. Blundeville, quando scrive la sua opera (1565), I quattro principali scopi della cavallerizza, non conosce ancora la parola veterinarius. La parola veterinarian ricorre per la prima volta in T. Browne (1646). Carlo II diede ai maniscalchi curanti di Londra uno stato corporativo, a capo del quale nel 1675 troviamo il “maresciallo ferratore” Andrea Snape, discendente da una famiglia che da oltre 200 anni esercitava l’arte, autore del primo trattato inglese di anatomia veterinaria (1683) e noto plagiatore del Ruini. Nei primi decennî del sec. XVIII accanto ai maniscalchi per i cavalli comparvero anche medici per i bovini e per piccoli animali. Ma già varî medici umani cominciarono a occuparsi di veterinaria. Nel 1765 un altro della famiglia Snape aprì un ospedale per cavalli, nel quale anche s’insegnava la professione: ma il tentativo fallì e l’ospedale equino fu chiuso nel 1778. Nel 1789, per iniziativa del francese Vial de Sainbel, fu fondata a Londra una scuola privata di medicina veterinaria, di cui fa animatore J. Hunter; e nel 1823 un’altra ne venne fondata a Edimburgo da William Dick. Una scuola statale fu fondata dal governo reale soltanto nel 1844.

Favria, 19.06.2022 Giorgio Cortese

