Il centrodestra e il centrosinistra verso il ballottaggio. Se i dati dovessero essere confermati la “Lega” nel centrodestra e “Chivasso in Movimento” (leggasi Movimento 5stelle) per il centrosinistra potrebbero non ottenere alcun rappresentante in consiglio comunale e tutto questo in qualsiasi caso, di vittoria e di sconfitta al ballottaggio. Uno schiaffo elettorale incredibile considerando che parliamo di due partiti al Governo che alle ultime politiche, e alle regionali, avevano fatto man bassa di voti.

A piangere saranno in due: il grillino Marco Marocco ex vicesindaco della Città Metropolitana e il consigliere regionale della Lega Gianluca Gavazza.

