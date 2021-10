Versare lacrime di coccodrillo

Quando una persona piange per una cosa di cui, sappiamo, non essere dispiaciuta per niente, si dice che sta versando lacrime di coccodrillo. L’espressione deriva da una caratteristica fisiologica che i coccodrilli hanno veramente: dopo aver ingerito una preda, iniziano a piangere. Queste lacrime non sono ovviamente derivate dal dispiacere per la povera vita appena distrutta, ma dal fatto che il coccodrillo non suda, a differenza nostra, e non avrebbe modo di espellere il sale contenuto nel corpo della preda in altro modo: il sale in eccesso nel sangue viene così espulso tramite un’abbondante lacrimazione.

Favria, 23.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Alla sera arrivare all’alba non c’è altra via che attraversare la notte. Felice sabato

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti