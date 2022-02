Sono in corso in queste ore a Verrua Savoia e nei comuni limitrofi di Cavagnolo, Brusasco e Crescentino, le ricerche di un uomo di cui non si hanno notizie da ieri.

L’uomo, ospite della struttura di Villa Zamparelli, in località San Giovanni, al momento della scomparsa indossava jeans, felpa con cappuccio bordeaux e berretto nero.

Chi l’avesse visto è pregato di “contattare il numero 3492606790 per avvistamenti o informazioni”, si legge negli annunci sui social.

L’ultimo avvistamento ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in località Collegna di Verrua Savoia.

Nelle ricerche sono impegnati vigili del fucoo con quattro squadre, carabinieri della Compagnia di Chivasso con l’ausilio del nucleo cinofilo di Volpiano e la protezione civile verruese, coordinata dal sindaco Mauro Castelli.

